Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta (6)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta sexta (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Berimbau se recusa a dar qualquer informação sobre a morte de Roberto Gusmão para Marcela e Paulo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (6)

Pat se recusa a jantar com Danilo, e os dois discutem na frente de Rômulo. Marcela desconfia do envolvimento do vilão na morte de Roberto Gusmão, e decide conversar novamente com Berimbau. Ítalo descobre que Jonathan foi sequestrado. Moa exige que Pat se afaste de Rômulo. Berimbau se recusa a dar qualquer informação sobre a morte de Roberto Gusmão para Marcela e Paulo.

Ítalo conta a Clarice sobre o sequestro de Jonathan, e ela decide negociar com Danilo. Andréa arma para que Duarte vá a sua casa. Dagmar pensa em como contar para Regina sobre a possibilidade de ela ter uma irmã. Kaká conta para Moa que Regina esteve na Coragem.com. Leonardo e Jéssica se beijam.

Martha não aceita entregar as ações da SG para Danilo e sugere denunciar o sequestro à polícia. Danilo fala com Jonathan e se incomoda ao vê-lo machucado. Regina treina tiro com a arma que ganhou de Alexei.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.