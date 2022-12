Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sexta (2)

No capítulo de hoje, sexta-feira (2), da novela 'Cara e Coragem' que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Rebeca revela para Ítalo o que sabe sobre a morte de Baby e avisa que pensará em como conseguir maiores informações sobre Danilo

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (2)

Armandinho pede para Pat ouvir a explicação de Moa. Danilo garante a Marcela que Duarte mentiu em seu depoimento. Teca revela para Rebeca a farsa sobre Bob Wright. Moa conta para Rebeca tudo o que aconteceu até a morte de Baby. Regina incentiva Danilo a convencer Alexei para dar um fim em Duarte. Clarice pede para Martha não procurar Leonardo. Alexei combina com Leonardo para conhecer Jonathan. Pat chora com raiva de Moa.

Clarice avisa a Andréa que vai aparecer no encontro do grupo de mulheres. Rebeca revela para Ítalo o que sabe sobre a morte de Baby e avisa que pensará em como conseguir maiores informações sobre Danilo. Danilo e Regina levam Alexei ao laboratório e questionam Margareth sobre seu esquema. Rebeca pergunta a Duarte sobre a morte de Baby. Ítalo se preocupa ao ver Clarice vestida com o terninho laranja.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.