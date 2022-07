Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (25)

No capítulo desta segunda-feira (25) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe como convencer os dublês a entregarem o resto da fórmula para eles.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DE HOJE, SEGUNDA (25)

Alfredo questiona Pat sobre o dinheiro de sua operação. Ítalo testa a escuta que colocou no escritório no apartamento de Danilo. Moa conforta Pat no hospital. Danilo diz a Regina e Leonardo que sabe como convencer os dublês a entregarem o resto da fórmula para eles.

Anita e Jonathan pensam um no outro. A cirurgia de Alfredo é um sucesso. Lou sente ciúmes de Renan com Ísis. Leonardo pede para treinar no galpão na Coragem.com, e Ítalo desconfia. O médico entrega o resultado da biópsia de Alfredo para Pat. Jonathan dá um presente para Anita e a chama de Clarice.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

