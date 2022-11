Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (21)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (21), Duarte avisa a Jéssica que irá se revelar durante a festa. O capítulo vai ao ar às 19h40 na Rede Globo.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (21)

Regina se preocupa com a possibilidade de Clarice denunciar Leonardo. Duarte pede a ajuda de Lou. Pat conversa com Moa sobre sua relação com Andréa. Duarte avisa a Jéssica que irá se revelar durante a festa. Lou anuncia para os convidados que Bob Wright quer fazer um pronunciamento.

todos ficam chocados com a revelação de Duarte. Andréa se enfurece com Pat por não ter contado sobre Bob e decide não ajudar mais Moa. Gustavo se entristece com Rico por ter escondido o que descobriu sobre Bob. Jéssica, Olívia e Lou ficam após a festa na mansão para apoiar Duarte. Andréa sofre por causa de Bob. Hugo foge de uma repórter na rua. Pat lamenta a falta de memória de Moa.

Duarte pede perdão a Gustavo. Rebeca pensa em Moa e Danilo antes de prestar seu depoimento. Danilo diz a Duarte que se preveniu para não ser associado a Bob Wright. Leonardo informa a Clarice que renunciará à presidência da SG.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.