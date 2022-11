Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (14)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (14), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Clarice diz a Leonardo que convocará uma reunião com os acionistas e reivindicará a presidência da empresa.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (14)

Pat acompanha Moa na ambulância e se preocupa com o estado do dublê. Danilo foge, e Rebeca o observa decepcionada. O médico fala com Milton e Pat sobre o estado de Moa. Ítalo teme que o acidente de Moa tenha sido provocado por Danilo. Gui ajuda Pat a falar com Chiquinho e Sossô.

Hugo conta para Andréa sobre Moa. Regina descobre que Danilo sumiu depois de ter brigado com Moa. Clarice diz a Leonardo que convocará uma reunião com os acionistas e reivindicará a presidência da SG. Jonathan alerta Clarice para não subestimar Leonardo. Pat flagra Andréa no quarto do hospital de Moa e fica enciumada.

Rico questiona Gustavo sobre Bob. Anita pergunta se Ítalo já se encontrou com Clarice. Duarte descobre que Danilo está escondido na mansão de Bob.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. Excepcionalmente hoje, ela começará às 19h45.