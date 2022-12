Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (12)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste segunda-feira (12), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Lucas se surpreende quando Renan o questiona sobre Lou e se preocupa quando ele diz que irá recuperar tudo o que perdeu.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (12)

Alfredo disfarça e tenta afastar as desconfianças de Olívia sobre seus filhos. Clarice suspeita de que Leonardo tenha fugido e comenta com Martha. Pat recebe um telefonema dos filhos, e Rômulo fica incomodado. Andréa avisa a Rebeca que terá uma reunião do grupo de mulheres com informações importantes sobre Célia.

Regina sugere que Danilo aceite a oferta de Alexei para trabalhar fora do país. Pat conta para Lou sobre o beijo que Rômulo lhe deu. Moa pensa em investigar Rômulo. Enzo confessa a Márcia que ainda pensa em Hugo. Hugo enfrenta Soraia Reis e se consola com Andréa. Rico pede Lou em casamento. Lucas se surpreende quando Renan o questiona sobre Lou e se preocupa quando ele diz que irá recuperar tudo o que perdeu.

Danilo exige que Célia convença Rebeca a parar de trabalhar com Fernanda na barraquinha. Jéssica vê Leonardo vagando pela rua e fica intrigada. Andréa conta a Rebeca que Célia não é sua mãe biológica. Moa tira satisfação com Rômulo sobre as investidas em Pat. Ítalo revela a Clarice que Danilo é neto do ex-sócio de seu avô.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.