Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda (28)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda (28), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Duarte receberá intimação da polícia.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (28)

Clarice revela aos sócios da Coragem.com que iria se encontrar com Danilo na noite de seu atentado. Rebeca pede o divórcio a Danilo. Moa se lembra de quando entregou a fórmula para os compradores e vibra com Pat, que se entristece por ele não se lembrar que eram um casal. Fernanda aceita sair com Paulo.

Duarte recebe uma intimação para depor na delegacia. Alfredo se surpreende com a resposta dos filhos quando avisa que Olívia irá morar com ele. Dagmar confessa a Lia que tem medo de Regina. Alexei agradece Danilo pela venda da fórmula de magnésio. Enzo impede Hugo de agredir um paparazzo.

Dalva incentiva Anita a lutar por Ítalo. Marcela pede para sentar à mesa com Fernanda e Paulo. Moa lembra de um beijo entre ele e Pat. Regina parabeniza Jonathan pelo sucesso das armas de fogo criadas com a fórmula de magnésio e o deixa arrasado.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.