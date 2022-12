Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda (19)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta segunda (19), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Alfredo decide conversar com Pat.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (19)

Leonardo chora com a traição de Regina e Danilo. Olívia pergunta a Alfredo se Moa é o pai biológico de Sossô. Ítalo conta para Anita que ele e Clarice se beijaram. Clarice tenta convencer Leonardo a denunciar Regina. Jéssica hostiliza Andréa para defender Duarte.

Alfredo confirma a Olívia que Moa é o pai biológico de Sossô. Martha acolhe Leonardo ao ver o filho destruir a foto com a esposa. Danilo encontra os documentos que procurava sobre a SG. Renan se enfurece quando Olívia o expulsa da Companhia de Dança mais uma vez.

Armandinho convida Luana para sair. Joca aparece no brechó com um novo visual, e Dalva se interessa por ele. Danilo comprova a Clarice que também é herdeiro da SG. Ísis conta para Renan que Lou e Rico vão se casar. Martha e Clarice se preocupam quando Dona Lia avisa que Leonardo saiu de casa escondido. Leonardo procura Regina. Alfredo decide conversar com Pat.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.