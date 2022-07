Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta segunda (18)

No capítulo desta segunda-feira (18) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Andrea leva Pat para a reunião com o grupo de mulheres.

Resumo de Cara e Coragem de hoje, segunda (18)

Moa estranha ao saber que Pat saiu com Andrea. Martha convida Regina para jantar em sua casa. Ítalo questiona Jonathan sobre Anita. Andrea leva Pat para a reunião com o grupo de mulheres. Ela dá um depoimento sobre o estado de saúde do marido e se emociona.

Moa, Nadir e Joca conversam com o médico de Alfredo. Rebeca pensa em quem pode chamar para testemunhar a seu favor no processo da guarda de Chiquinho. Renan fica curioso para saber quem Olívia irá chamar para dar aulas na companhia de dança. Armandinho foge de suas três ex-mulheres.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

