Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sábado (24)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste sábado (24), que vai ao ar às 19h45 na Rede Globo, Pat não sabe o que responder para Moa sobre a nova carreira que Rômulo quer para ela.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (24)

Danilo avisa a Berimbau que pode precisar dele para outro serviço. Pat não sabe o que responder para Moa sobre a nova carreira que Rômulo quer para ela. Andréa reclama de Duarte para Olívia.

Lou conta para Rico sobre a discussão com Renan. Pat e Moa pensam em fazer uma festa de Natal na Coragem.com. Leonardo decide revelar toda a verdade sobre a noite do atentado contra Clarice, e deixa Marcela e Paulo surpresos. Anita termina o namoro com Ítalo. Chega o dia da festa na Coragem.com.

Rebeca vai para a festa com Célia e Fernanda. Armandinho apresenta Luana para os convidados. Milton sugere que Olívia se entenda com Nadir. Olívia se emociona ao ver Joca abraçado com Lou e Pat.

Teca e Gustavo questionam Regina e Danilo, respectivamente, sobre seu romance. Clarice liga para Ítalo. Ítalo recebe um dossiê sobre a vida de Rômulo, e Pat se surpreende.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. No entando, a novela vai ao ar hoje às 19h45.