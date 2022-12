Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sábado (17)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste sábado (17), que vai ao ar às 19h50 na Rede Globo, Rômulo disfarça para Pat sua insatisfação, ao observar Moa se divertir com as crianças.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (17)

Clarice enfrenta Alexei. Moa discute com Rômulo, que se anima quando Pat se oferece para cuidar dele. Alexei tenta obrigar Clarice a fazer negócios com ele. Olívia fala para Enzo que vai especular com Alfredo sobre o pai biológico de Sossô. Martha se preocupa com a filha.

Clarice foge de seu cativeiro, enquanto Ítalo a rastreia. Alexei descobre a fuga de Clarice. Ítalo encontra Clarice. Andréa flagra Danilo e Regina juntos. Ítalo e Clarice se beijam. Alexei e seus homens perseguem o casal, que consegue fugir. Jéssica implica com Duarte ao ver o amigo trabalhando na Companhia de Dança.

Regina recebe uma mensagem de Alexei falando de Clarice. Rômulo disfarça para Pat sua insatisfação, ao observar Moa se divertir com as crianças. Andréa conta para Clarice sobre Danilo e Regina, sem perceber que Leonardo escuta a conversa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. No entando, a novela vai ao ar hoje às 19h50.