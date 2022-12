Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta sábado (10)

No capítulo de 'Cara e Coragem' deste sábado (10), que vai ao ar às 19h50 na Rede Globo, Alfredo fala para Olívia que fez vasectomia, e ela o questiona sobre o nascimento de Sossô.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SÁBADO (10)

Anita afirma a Clarice que não mexeu no conteúdo da caixa. Renan pede que Lou o ajude a voltar para a Companhia de Dança. Moa fica abalado quando Pat fala sobre Rômulo. Kaká expulsa Renan da Coragem.com. Luana avisa a Clarice sobre o sumiço de Leonardo. Regina cobra de Alexei o pedido que fez a ele sobre Clarice.

Leonardo entrega uma roupa sua para uma pessoa em situação de rua. Moa trata Pat com frieza, e todos estranham o comportamento do dublê. Martha implora que Ítalo a ajude a encontrar Leonardo. Danilo reclama com Clarice sobre a falta de informações disponíveis da SG. Ítalo supõe que Leonardo tenha fugido, e Martha se preocupa.

Andréa e as mulheres do grupo de apoio abordam Célia na rua e a questionam sobre o golpe em Rebeca. Clarice discute com Regina. Milton leva Andréa até sua casa para ficar com Moa, Chiquinho, Sossô e Gui. Pat e Rômulo se beijam. Alfredo fala para Olívia que fez vasectomia, e ela o questiona sobre o nascimento de Sossô.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40. No entando, a novela vai ao ar hoje às 19h50.