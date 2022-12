Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (8)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta quinta-feira (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Danilo pede a Luana para ver a escritura das primeiras minas da SG.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (8)

Clarice fica abalada com o conteúdo da conversa de Leonardo, e Ítalo a ampara. Pat comenta com Moa sobre o encontro que teve com Andréa. Jéssica termina o namoro com Renan. Bill afirma a Clarice e Ítalo que não existe nada que incrimine Regina no celular de Leonardo. Renan é demitido da companhia de dança e ameaça Olívia.

Duarte briga com Renan para defender Jéssica, mas fica muito machucado. Andréa garante a Hugo que não quer mais saber de Duarte, e sim de Moa. Clarice conta para Martha o que descobriu sobre o irmão. Regina esconde de Leonardo o que conversou com Alexei sobre Clarice.

Pat e Rico acreditam que a mudança no comportamento de Moa tenha a ver com sua amnésia. Rebeca mostra para Ítalo todo o material que conseguiu de Danilo. Danilo pede a Luana para ver a escritura das primeiras minas da SG. Clarice e Martha confrontam Leonardo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.