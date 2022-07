Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (28)

No capítulo desta quinta-feira (28) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Leonardo convence Martha de que quer formalizar o noivado com Regina. Já Andréa decide se afastar de Moa.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DE HOJE, QUINTA (28)

Moa, Ítalo e Pat decidem se abrir para Andréa. Rico discute com Gustavo e resolve sair de casa. Leonardo convence Martha de que quer formalizar o noivado com Regina. Andréa decide se afastar de Moa. Duarte estranha que Jéssica não queira mais falar sobre a noite da morte de Clarice. Lou se oferece para ajudar Rico.

Gustavo consulta Danilo sobre o caso dos despejados e pede ajuda para reparar o dano causado às famílias. Jéssica flagra Andréa e o grupo de mulheres reunidas na loja do tio e consegue tirar uma foto do grupo secreto.

Andréa e as mulheres chegam a um acordo sobre o que farão sobre o caso de Clarice. Jéssica mostra a foto que tirou do grupo de mulheres vestidas com o terninho laranja para Anita.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

