Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (17)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quinta-feira (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Danilo invade o apartamento de Moa para falar com Rebeca.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (17)

Pat repreende Rebeca e exige que ela deponha contra Danilo. Fernanda não aceita ajudar Danilo a falar com Rebeca. Pat vai embora e Rebeca relembra tudo o que descobriu sobre o marido. Duarte avisa Jéssica que deixará o país. Danilo invade o apartamento de Moa para falar com Rebeca.

Armandinho se solidariza com Pat. Renan fala com Anita e descobre que Jéssica mentiu para ele. Gustavo encontra com Duarte/Bob e não o deixa ir embora. Alfredo consola Pat. Hugo desaprova a ideia de Andréa de ajudar Moa. Leonardo pensa em romper com Danilo.

Renan termina o namoro com Jéssica. Margareth, Dalva e Cleide decidem armar para enganar Armandinho. Ítalo encontra os falsos contratos assinados por Bob Wright. Moa tem alta do hospital e pensa em ir para a casa de Andréa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.