Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta (7)

No capítulo desta quinta-feira (7) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Ítalo percebe o jeito triste de Pat com a ausência de Moa, e Andréa confessa para Hugo que está gostando de Moa.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, quinta (7)

Andréa é dura com Moa e diz que não pode falar sobre certos assuntos. A atriz atende jornalistas no set de gravação e diz que está solteira. Moa escuta sem ser visto.

Ítalo percebe o jeito triste de Pat com a ausência de Moa. Andréa confessa para Hugo que está gostando de Moa. Danilo recebe uma mala de dinheiro de um negócio fechado com o nome de Bob Wright. Renan vê Pat pegar alguns equipamentos e fica curioso. Rico vai à companhia de dança falar com Pat.

Moa se machuca durante as filmagens do comercial. Kaká Bezerra assume lugar de Moa e surpreende fazendo o parkour . Rico e Lou se reconhecem. Jonathan conta para Ítalo sobre a conversa que teve com Leonardo. Pat conhece Anita.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

