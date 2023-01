Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta (5)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta quinta (5), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Regina pede dinheiro a Danilo e é surpreendida pela reação do amante.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (5)

Pat e Ítalo ouvem Rômulo falando sobre Jonathan e ficam apreensivos. Regina tenta seduzir Danilo, mas acaba expulsa da SG. Renan invade a sala de Olívia e é impedido por ela e Rico de falar com Lou. Moa invade a mansão de Rômulo. Andréa conversa com Lou sobre o grupo de mulheres.

Moa encontra e fotografa um passaporte de Rômulo com outra identidade, e mostra para Ítalo. Pat pensa em contar para Lou por que está se envolvendo com Rômulo. Leonardo vai à SG confrontar Danilo. Ítalo revela a Moa sobre a parceria de Pat na investigação a Rômulo.

Pat incentiva Lou a denunciar Renan à polícia e ir à reunião do grupo de mulheres. Armandinho e Clarice compartilham da preocupação com o sumiço de Jonathan. Jonathan acorda e fica assustado com Maurice. Regina pede ajuda a Kaká. Ítalo e Moa ouvem a conversa de Rômulo e Pat na mansão.

Pat se surpreende com a chegada de Danilo para jantar com ela e Rômulo. Marcela faz uma descoberta que pode comprometer Danilo.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.