Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta (29)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta quinta (29), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Regina e Danilo desmentem Anita e Leonardo e culpam os dois por seus crimes.

Ísis e Jéssica contam sobre seus relacionamentos com Renan. Regina e Danilo desmentem Anita e Leonardo e culpam os dois por seus crimes. Marcela fala para Paulo que indiciará Danilo, Regina e Leonardo pelo atentado contra Clarice, e Jarbas ouve.

Danilo expulsa Regina de sua casa. Ítalo avisa a Leonardo que ele será indiciado. Regina é demitida e se enfurece quando vê Clarice chegar à SG. Kaká pede permissão para Armandinho, a fim de investir em Cleide. Olívia ameaça denunciar Renan se ele não se afastar de Lou.

Moa ouve Pat dizer que deixará de ser dublê, sem saber que é uma combinação com Ítalo. Regina volta para a casa de Dagmar. Gustavo encerra a parceria de negócios com Danilo. Sai o resultado do DNA que Alfredo fez com Sossô. Pat e Moa se beijam.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.