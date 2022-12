Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta (22)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta quinta (22), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat decide pedir para Alfredo fazer um exame de DNA, antes de falar com Moa sobre Sossô.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (22)

Clarice tem uma ideia para conseguir despistar o esquema de segurança de Ítalo e combina com Luana. Martha enfrenta Danilo. Moa e Pat se preparam para uma ação perigosa. Gustavo revela o conteúdo de seu depoimento, e Duarte se emociona.

Pat decide pedir para Alfredo fazer um exame de DNA, antes de falar com Moa sobre Sossô. Clarice, vestida como Anita, vai com Luana ao bar onde haverá o encontro com Armandinho. Dalva tenta convencer Anita a sair com ela. Luana pega as chaves do apartamento de Jonathan na bolsa de Armandinho e entrega para Clarice.

Pat e Rico percebem uma mudança no comportamento de Moa. Clarice procura por seus documentos na casa de Jonathan. Pat afirma a Rômulo que não está interessada em fazer a campanha para ele. Moa pressiona Pat a contar o que ela está escondendo dele.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.