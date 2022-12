Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quinta (1º)

No capítulo de hoje, quinta-feira (1º), da novela 'Cara e Coragem' que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Hugo vê Enzo com um rapaz esperando para entrar numa boate e fica enciumado.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUINTA (1º)

Alexei decide se hospedar na casa de Leonardo e Regina. Clarice confronta Anita. Moa fica com ciúmes de Rômulo e teme perder Pat. Alexei olha Regina com intenção e Leonardo fica desconfortável. Clarice acha graça da insegurança de Anita. Hugo vê Enzo com um rapaz esperando para entrar numa boate e fica enciumado. Moa sente o perfume de Pat e diz que se lembra de tudo.

Moa e Pat passam a noite juntos. Clarice reclama com Ítalo da visita de Anita. Andréa consola Hugo, que sofre por causa de Enzo. Danilo recebe a intimação para depor e fica furioso com Duarte. Hugo procura Enzo. Danilo fica tenso ao saber que Duarte desmentiu o seu depoimento. Moa confessa a Armandinho que mentiu para Pat, sem perceber que ela estava ouvindo a conversa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.