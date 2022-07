Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (27)

No capítulo desta quarta-feira (27) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h15 na TV Globo, Pat discute com as mulheres do grupo e tenta defender Gustavo. Já Rico pede que Pat não impeça a manifestação das mulheres contra seu pai prevista para o dia da abertura da exposição de Teca.

RESUMO DE CARA E CORAGEM DE HOJE, QUARTA (27)

Anita conta para Jéssica que conhecia Clarice. Pat discute com as mulheres do grupo e tenta defender Gustavo. Rico pede que Pat não impeça a manifestação das mulheres contra seu pai prevista para o dia da abertura da exposição de Teca. Rosa e as demais mulheres do grupo se mobilizam na porta da galeria de arte.

Alfredo tem alta do hospital e questiona Joca sobre a ausência de Pat. Rebeca se emociona ao ver Danilo se divertir com Chiquinho. Martha ouve Leonardo discutir com Regina por causa do noivado e cobra explicações do filho. A manifestação foge do controle, e Pat ajuda Andréa a fugir das pessoas que reconhecem a atriz.

Gustavo e Teca vão embora da galeria sob vaias e protestos, e Rico garante a Rosa que irá ajudá-la. Moa e Ítalo socorrem Andréa e Pat. A dublê confessa que eles estavam monitorando as reuniões desde o primeiro dia.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, usualmente às 19h40. Nesta quarta, o horário foi modificado devido ao jogo.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn