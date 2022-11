Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (23)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta-feira (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Leonardo acaba votando em Clarice para ser a nova presidente da SG, e Danilo não reage bem à escolha.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (23)

Leonardo simula um mal-estar e se esquiva da decisão imposta a ele. Pat confirma o namoro para Moa, que se angustia por não conseguir se lembrar de nada. Rebeca pede para conversar com Danilo. Regina tenta convencer Leonardo a votar em Danilo.

Leonardo acaba votando em Clarice para ser a nova presidente da SG, e Danilo não reage bem à escolha. Fernanda se preocupa com Rebeca. Ítalo fala para Rico que não denunciou Duarte porque está procurando alguma prova que ligue Bob Wright a Danilo.

Andréa critica Hugo por insistir em afastar Enzo de sua vida. Clarice contrata a firma de segurança de Ítalo. Anita decide procurar Ítalo. Rico pede para Lou tentar se acertar com Joca. Rebeca pede para Danilo se afastar dela. Pat entrega para Moa as malas com as roupas dele que estavam em sua casa. Anita vê Clarice na casa de Ítalo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.