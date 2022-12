Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta (30)

No capítulo 159 de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta quarta (30), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Neste capítulo, Danilo fica curioso para saber o que Alexei quer fazer no Brasil.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, QUARTA (30)

Pat sente-se mal ao ver a foto de uma cidade no exterior destruída, e Moa se preocupa com ela. Danilo fica curioso para saber o que Alexei quer fazer no Brasil. Regina organiza um jantar para Alexei. Olívia pensa em ter um filho de Alfredo. Lou tenta alertar Jéssica sobre Renan. Moa fica incomodado com o jeito como Rômulo trata Pat. Ítalo fala com Clarice que Chiquinho poderia ter morrido se eles não tivessem entregado a modificação da fórmula para os compradores.

Rômulo escolhe Pat para estrelar o comercial. Lou conta para Rico sobre o encontro com Renan. Pat brilha no comercial, e Moa confessa a Armandinho que está se apaixonando por ela. Danilo teme que Leonardo conte a Martha o que eles fizeram na noite do atentado contra Clarice. Anita vê a troca de olhares entre Clarice e Ítalo. Rômulo convida Pat para uma festa. Anita procura Clarice para falar de Ítalo. Alexei entrega para Regina e Leonardo o presente que trouxe para o casal.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.