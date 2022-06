Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta (29)

No capítulo desta quarta-feira (29) da novela 'Cara e Coragem', que vai ao ar às 19h40 na TV Globo, Pat sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, quarta-feira (29)

Ângelo deixa a casa da prima Regina, e Leonardo exige uma explicação. Moa comunica a Pat sobre a morte de Samuel. Regina e Leonardo concordam em não contar para Danilo sobre Ângelo.

Marcela autoriza Paulo a visitar Ângelo. Anita se desespera ao saber da morte de Samuel. Pat sente ciúmes do trabalho de Moa com Pratini. Paulo encontra Regina na casa de Ângelo.

Renan se interessa pela proposta que Pat fez para Olívia. Rebeca e Moa discutem sobre a audiência de guarda de Chiquinho. Leonardo mente para Martha sobre seu paradeiro.

Pat lembra Moa de questionar Andréa sobre a foto com Clarice. Moa se surpreende ao ver Andréa vestida com o terninho laranja.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

