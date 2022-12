Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta (28)

No capítulo de 'Cara e Coragem' desta quarta (28), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa conta para Pat sobre a amizade de Rômulo com Danilo.

Jéssica avisa a Duarte do sequestro de Lou. Rico se desespera. Lou se amedronta com o estado de Renan, mas consegue fugir. Rômulo garante a Danilo que colocou pessoas para encontrar Jonathan. Ítalo, Rico, Moa e Pat descobrem uma pista do paradeiro de Renan.

Regina perde tudo no divórcio e tenta falar com Leonardo. Lou consegue chegar para o casamento e todos aplaudem os noivos. Regina e Danilo recebem intimações para depor. Gustavo se reconcilia com Duarte. Andréa convoca Pat e Rebeca para uma reunião com o grupo de mulheres. Anita pede proteção a Ítalo.

Danilo e Regina chegam juntos para depor. Moa conta para Pat sobre a amizade de Rômulo com Danilo. Rebeca se recusa a saber informações sobre sua mãe biológica. Ísis e Jéssica entram para o grupo e denunciam Renan.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.