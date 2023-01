Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo desta quarta (11)

Pat revela a Rômulo que estava monitorando os encontros deles para Ítalo. Danilo se desespera com a Citação e exige que Célia arrume um encontro dele com Rebeca. Regina chora com medo de ser presa. Batata e outros camelôs impedem Paulo de falar com Fernanda.

Pat fica assustada quando ouve Rômulo ameaçá-la após se declarar para ela. Alfredo teme por sua vida e pede para que Moa conte a verdade para Sossô. Leonardo descobre que não foi citado como réu pela tentativa de homicídio de Clarice.

Berimbau pede uma delação premiada a Marcela para denunciar Danilo. Pat conta para Moa sobre seu encontro com Rômulo, e os dois se beijam. Rômulo decide tirar Jonathan do local onde ele estava preso. Martha passa suas ações da empresa para Danilo. Ítalo chega com sua equipe ao local indicado por Danilo para resgatar Jonathan.

QUE HORAS COMEÇA 'CARA E CORAGEM' HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.