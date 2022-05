Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, 31/5

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (31), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Pat salva Moa.

Pat salva Moa. Ítalo estranha quando Clarice mente para ele. Pat descobre que o paraquedas de Moa foi sabotado. Ítalo pega um objeto que Clarice escondeu no cemitério.

Danilo avisa a Leonardo que mandou alguém procurar a pasta perdida. Uma van bate no carro de Clarice, e Ítalo tenta convencer a empresária de contratar um novo segurança. Moa e Pat encontram a pasta e o homem enviado por Danilo até a caverna.

Regina é demitida por Clarice e simula fragilidade ao reclamar com Leonardo. Pat abre a pasta e examina o conteúdo com Moa. Clarice mente para Ítalo e sai com Jonathan. Danilo conhece Bob Wright.

Duarte vê Jéssica ajudar uma moça parecida com Clarice. Pat e Moa recebem um vídeo de Clarice. Ítalo é atacado por um desconhecido e fica desacordado. Moa e Pat veem na TV uma notícia sobre a morte de Clarice.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

