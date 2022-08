Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, 23/08

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa diz a Rebeca que Danilo é perigoso e que tem feito ameaças.

Leonardo conta para Regina que viu Clarice. Andrea desabafa com Hugo sobre o término com Moa. Moa diz a Rebeca que Danilo é perigoso e que tem feito ameaças. Renan percebe Lou olhando para Rico e Márcia. Regina fala com Danilo que teme que Leonardo desista de entregar a fórmula aos compradores.

Leonardo diz para Martha que fez as pazes com Clarice, e a mãe estranha o comportamento do filho. Pat, Moa e Ítalo pressionam Kaká, que confessa ter aberto o cofre com Regina.

Kaká é demitido da Coragem.com. Lucas investiga Duarte e pega a ficha dele na sala de Olívia. Pat e Moa procuram Jonathan para saber sobre a evolução da fórmula. Dalva conta para Armandinho que Cleide vai reabrir a Êxito. Ítalo pergunta a Regina sobre a ligação que Leonardo tem com Danilo.

Lucas descobre o segredo do passado de Duarte e questiona Jéssica. Andrea encontra Bob na casa de Teca. Pat e Moa se beijam. Rebeca conversa com Danilo no apartamento de Moa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

