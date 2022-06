Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, 21/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (21), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Andréa liga para Moa.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (21)

Lucas se oferece para acompanhar Anita até a clínica. Paulo se interessa pelas informações que consegue com Samuel. Martha chama Ítalo para voltar a trabalhar na empresa. Andréa liga para Moa, que gosta de ver Pat enciumada. Pat estranha que o médico de Alfredo tenha retirado a medicação e pedido um novo exame para o marido.

Duarte teme aceitar a proposta de Danilo, que oferece uma vida de luxo em troca de Bob Wright atuar como um ‘laranja’ nos negócios do empresário. Andréa tenta seduzir Moa. Pat procura por Lou na companhia de dança.

Ítalo dá um treinamento de parkour para Rico. Duarte pensa em contar para Jéssica sobre sua conversa com Danilo. Ísis sofre um acidente, e Renan cancela sua apresentação com Lou. Pat se oferece para ajudar Lou. Moa vê uma foto de Andréa com Clarice na casa da atriz.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

