Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça-feira, 19/7

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (19)

Pat ouve com atenção as explicações do médico sobre o diagnóstico de Alfredo, que tem um tumor. Chiquinho sente falta de Rebeca, e Moa se preocupa. Rebeca faz uma proposta para Armandinho depor contra Moa. Ítalo tenta descobrir sobre o grupo de mulheres ao ver Pat vestida com o terninho laranja. Duarte pede para Jéssica levar os empresários indicados por Danilo à mansão de Bob.

Martha propõe a Leonardo o cargo de vice-presidente da SG, caso ele assuma o namoro com Regina. Um paparazzi fotografa Andréa, Moa e Chiquinho na padaria de Milton. Pat conta para Gui sobre a doença do pai. Leonardo aceita as condições de Regina para oficializar o relacionamento dos dois. Pat fica abalada ao saber que Andréa assumiu seu romance com Moa.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE? A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.