Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça, 4/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (4), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa permanece desacordado depois do acidente e todos se preocupam com o dublê.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (4)

Ítalo conta para Anita que a fórmula que Bob Wright levou para o exterior pode ser a mesma envolvida na morte de Clarice. Jéssica tem um pesadelo com Duarte. Bob chega de viagem e vai direto ao encontro de Andréa. Anita omite de Ítalo o que Clarice comentou com ela sobre a fórmula.

Fernanda, filha de Célia, se anima ao saber que Rebeca é rica e que pode ser sua irmã. Joca tenta se reaproximar de Nadir, mas ela ignora o ex-marido. Nadir e Milton se olham com interesse. Ísis se incomoda ao ver Lou como solista. Moa pede para conversar com Hugo. Rico e Ítalo encontram com Bob na casa de Teca e Gustavo. Pat marca uma massagem com Anita.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' será exibida às 19h40 nesta terça (4).

