Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça (30)

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (30), que vai ao ar às 19h35 na Rede Globo, Pat e Moa terão uma noite de amor planejada.

Jonathan conta a Martha que a indústria bélica também queria a fórmula. Rico termina com Márcia. Jonathan comenta com Martha que Leonardo pode estar envolvido na morte de Clarice. Bob decide patrocinar a peça de Andréa. Margareth estranha o avanço de Jonathan com a pesquisa e alerta Danilo.

A pesquisadora é aliada de Leonardo, Regina e Danilo. Marcela e Paulo interrogam Pat e Moa. Anita devolve para Jonathan o lenço de Clarice. Joca sofre com a ausência de Olívia. Margareth recebe dinheiro de Danilo e diz a ele que quer o cargo de Jonathan na SG em troca de seus serviços.

Martha comunica que Dagmar irá morar com eles, e Regina não gosta da ideia. Pat e Moa têm uma noite de amor. Danilo descobre que Rebeca foi embora de casa.