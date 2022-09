Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça, 20/9

No capítulo da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (20), que vai ao ar às 19h35 na Rede Globo, Danilo vê Moa abraçar Rebeca e tem uma crise de ciúmes.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (20)

Leonardo diz para Ítalo que Regina tem vergonha da mãe. Anita decide ficar com o terninho laranja. Danilo insiste com Rebeca para contratar um detetive para encontrar a sua mãe. Jarbas entrega para Ítalo o número do celular de Dagmar.

Ísis não consegue falar com Renan sobre a gravidez. Enzo sugere que Olívia confirme a suposta gravidez de Márcia, antes de contar para Lou. Ísis revela para Cleide que está grávida. Danilo vê Moa abraçar Rebeca e tem uma crise de ciúmes.

Ítalo manda Rico ir à festa na casa de Bob para que ele aproveite a oportunidade e possa falar com Dagmar na casa de Martha. Moa conta para Pat sobre o desentendimento com Danilo. Ítalo vai à casa dos Gusmão se encontrar com Dagmar. Caio segue as instruções de Regina e se aproxima de Martha.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h35.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn