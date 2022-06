Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de terça, 14/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta terça-feira (14), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo, Pat e Moa dão início ao plano de invasão ao prédio da SG.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, TERÇA (14)

Ítalo avisa Pat e Moa que Clarice tinha um cofre na SG. Regina se preocupa com a ameaça que Danilo faz a Leonardo. Leonardo sustenta a versão sobre o suicídio da irmã para Paulo.

O delegado decide encerrar o caso de Clarice. Vini pede para conversar com Leonardo.

Duarte avisa a Jéssica que Bob Wright pode ser desmascarado. Jéssica aconselha o amigo a acabar com a farsa. Ítalo mostra para Pat e Moa as plantas do prédio da SG. Martha elogia o comportamento de Leonardo com Vini. Ítalo, Pat e Moa dão início ao plano de invasão ao prédio da SG.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

