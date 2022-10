Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 7/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (7), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Rico teme que Lou se envolva novamente com Renan.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (7)

Rico teme que Lou se envolva novamente com Renan. Chiquinho convence Armandinho a deixar que Rebeca vá almoçar com eles. Renan tem um surto ao ver Lou e Rico juntos. Lou fala para Olívia que elas precisam convencer Duarte a desistdesistir de mentir para todos. Armandinho perde Rebeca e Chiquinho de vista e avisa a Moa, que sai com Pat à procura do filho.

Jonathan tenta falar com Margareth. Martha revela a Regina que pretende deixar a presidência para Leonardo definitivamente e comenta sobre sua preocupação com Jonathan. Leonardo pede que Jonathan se alie a ele e o ameaça. Renan fala mal de Ísis na frente de Lou e Lucas. Olívia questiona Andréa sobre seu namoro com Bob.

Gui e Alfredo percebem o clima entre Milton e Nadir. Joca se lamenta com Pat sobre sua separação de Nadir. Ítalo descobre que um dos motoristas da loja de noivas trabalhou para Gustavo na noite em que Clarice morreu. Teca vê Anita na loja de noivas com Jéssica e se espanta com a semelhança dela com Clarice.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

