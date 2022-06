Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 3/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (3), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa acha ter visto Clarice entrar num ônibus.

Moa tenta acalmar Ítalo e o afasta de Jonathan. Bob e Jéssica inventam uma desculpa para Gustavo. Pat pede para Jonathan ir à delegacia. Danilo fica intrigado com a presença de Bob na casa de Martha.

Moa fala com Pat que teme perder a guarda de Chiquinho para Rebeca. Danilo ouve uma conversa de Bob com Jéssica e fica desconfiado.

Jonathan fala sobre seu trabalho com Clarice para Ítalo e Moa. Regina dopa Leonardo com a ajuda de Danilo. Moa acha ter visto Clarice entrar num ônibus e vai com Pat atrás do veículo.

Jonathan foge de Moa e Ítalo. Moa e Pat param o ônibus onde o dublê viu Clarice entrar. Anita, a mulher que Moa viu no ônibus, sósia de Clarice, chega à casa de Cleide.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

