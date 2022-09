Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 30/9

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (30), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Dona Lia consola Dagmar ao vê-la ser destratada por Regina.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sexta (30)

Andréa e Pat ficam mexidas com o que Agenor fala sobre a suposta mãe de Rebeca. Pat tem uma ideia para tentar encontrar a mãe de Rebeca. Paulo avisa a Marcela que está em frente a um galpão, onde Ítalo está com algumas pessoas, e ela decide ir ao seu encontro.

Jonathan suspende Margareth das atividades no laboratório, que reclama com Leonardo e Regina. Duarte segue no voo para encontrar com os compradores da fórmula. Lou comenta com Teca que pode voltar a dançar. Hugo fica chateado quando Enzo não dá atenção a ele. Jéssica se preocupa com a falta de notícias de Duarte. Renan cuida de Ísis em sua casa.

Olívia e Alfredo se reconciliam. Moa afirma que já está em condições de filmar o comercial, e Rico se preocupa. Nadir tenta expulsar Joca da fachada de seu prédio. Marcela pensa em entrar na empresa de Ítalo com Paulo. Dona Lia consola Dagmar ao vê-la ser destratada por Regina.

Rebeca conta para Leonardo e Regina que está a procura de sua mãe. Joca pede abrigo na casa de Moa. Jéssica liga para Danilo para saber notícias de Duarte. Marcela e Paulo entram no galpão da empresa de segurança, depois que Ítalo e sua equipe deixam o local.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

