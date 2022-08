Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 26/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (26), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita conta para Ítalo que encontrou Leonardo no cemitério.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (26)

Anita conta para Ítalo que encontrou Leonardo no cemitério. Danilo não consegue convencer Leonardo a mudar de ideia sobre a venda da fórmula. Gustavo finge para Marcela não conhecer os documentos que foram encontrados com Baby. Danilo descobre que Rebeca está sem o celular com rastreador. Rebeca é seguida na rua.

Rico e Lou se beijam. Jonathan se surpreende quando Leonardo avisa que não tem mais interesse na fórmula. Gustavo questiona Danilo sobre os documentos que estavam com Baby. Alfredo leva Olívia para conhecer seus filhos. Danilo se surpreende quando Pat e Moa avisam que não irão entregar a fórmula para ele. Rebeca é sequestrada, e Danilo fica apavorado. Anita procura Martha na mansão.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

