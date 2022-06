Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 24/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (24), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa reclama com Andréa por ter tirado Pat da campanha e Leonardo fica sabendo que Pat e Moa são os sócios de Rico.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sexta (24)

Regina disfarça para Samuel. Moa pensa em não aceitar o trabalho com Andréa por causa de Pat. Moa chega ao cemitério com Ítalo, que encontra uma chave no túmulo do pai de Clarice.

Leonardo tenta persuadir Martha para ficar com a presidência da SG. Lou fica tensa quando Nadir pede para conhecer Olívia. Moa tem um ataque de pânico dentro do cemitério. Duarte ainda não sabe se aceitará a proposta de Danilo. Moa reclama com Andréa por ter tirado Pat da campanha. Leonardo fica sabendo que Pat e Moa são os sócios de Rico.

Andréa se irrita com Moa por causa de Pat e o manda embora de sua casa. Ítalo tenta decifrar a origem da chave. Dalva, a dona do brechó, questiona Anita sobre a origem das roupas chiques que a massoterapeuta deixa no estabelecimento.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

