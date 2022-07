Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 22/7

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (22), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita e Jonathan se beijam.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (22)

Pat confirma que os homens que estavam com Danilo trabalham em uma indústria que fabrica armas. Rico convida Lou para sair. Jonathan descobre que a caixa de recordações de Clarice está com Anita. Ítalo conhece Dalva depois de salvá-la de ser atropelada por uma bicicleta. Anita e Jonathan se beijam.

Jéssica e Duarte flagram Olívia e Joca aos beijos. Rico ajuda Lou a disfarçar sobre o trabalho de dublê para Olívia e estranha a relação de Joca com a moça. Moa descobre que Rebeca viajará com Chiquinho e Danilo para passar o fim de semana fora da cidade. A cirurgia de Alfredo é autorizada. Moa chama Ítalo para resgatar a pasta com a fórmula na casa de Danilo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

