Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 19/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (19), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Jarbas avisa a Ítalo que Baby pode ter sido encontrado morto.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (19)

Pat, Moa, Ítalo e Rico se preocupam com a notícia da possível morte de Baby. Anita tem um pesadelo com Clarice. Pat, Moa, Ítalo e Rico temem ter que entregar a fórmula para Danilo. Danilo oferece dinheiro para Regina pegar a fórmula no cofre da Coragem.com. Pat e Moa se animam com o novo comercial.

Kaká pega as chaves de Ítalo, e Regina chega à Coragem.com para entrar na sala da inteligência. Pat descobre que Andréa não está grávida de Moa, e os dois se beijam. Anita faz sua homenagem a Clarice. Leonardo vai ao túmulo de Clarice e se surpreende ao ver a figura de Anita. Ele acredita ter tido uma visão da irmã.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn