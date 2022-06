Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta-feira, 17/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (17), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa se humilha para Armandinho e consegue um trabalho para ele e Pat.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, sexta (17)

Teca se afasta de Rico com a foto em mãos, e Ítalo fica preocupado. Lou se emociona ao ver fotos da infância de Pat. Martha discute com Vini. Teca reconhece uma das mulheres que está na foto com Clarice. É a atriz Andréa Pratini.

Danilo convida Bob Wright para jantar em sua casa. Rebeca avisa que deu entrada no pedido de guarda de Chiquinho. Samuel vê Anita na rua e a persegue chamando-a de Clarice. Rico e Ítalo contam para Pat e Moa sobre Andréa Pratini.

Danilo se diverte com Duarte sendo Bob Wright. Paulo descobre que sua ex-namorada, Marcela, será a nova delegada. Baby, o capanga de Danilo, segue Duarte. Moa se humilha para Armandinho e consegue um trabalho para ele e Pat.

Danilo avisa a Leonardo e Regina que Pat e Moa estão com a pasta da pesquisa. Os dublês são contratados para uma campanha e descobrem que Andréa Pratini é a atriz que está no set de filmagem.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

