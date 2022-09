Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de sexta, 23/9

No capítulo da novela 'Cara e Coragem', nesta sexta-feira (23), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Nadir se enfurece com a traição de Joca e o expulsa de casa.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEXTA (23)

Rico confirma a Pat que ela e Lou são irmãs. Moa, Alfredo e Armandinho também ficam chocados com a revelação. Anita descobre que Leonardo se hospedou com um nome falso em um hotel barato no dia da morte da irmã. Cleide descobre que Renan é o pai do filho que Ísis está esperando. Renan obriga Lucas a levá-lo ao hospital onde Lou está internada.

Dagmar se desespera ao ser chamada para ir à delegacia. Pat enfrenta Joca e exige explicações do pai. O médico anuncia que a cirurgia de Lou foi um sucesso, mas seu estado ainda é grave. Danilo avisa a Rebeca que o detetive tem novidades sobre a investigação.Lou acorda após a cirurgia e expulsa Rico de seu quarto.

Pressionado por Pat, Joca conta para Nadir que é pai de Lou. Nadir se enfurece com a traição de Joca e o expulsa de casa. Anita diz a dona Lia que a polícia pode achar que foi ela quem matou Clarice, caso Dagmar não confirme o álibi de Regina e Leonardo. Marcela e Paulo interrogam Dagmar.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

