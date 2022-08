Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 8/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (8), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Ítalo lembra de Clarice e fica desconcertado.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (8)

Ítalo se lembra de Clarice e fica desconcertado. Pat e Moa interrogam Baby, o aluno de Parkour de Ítalo, no galpão da Coragem.com. Olívia procura Duarte pela companhia para apresentá-lo a Andréa Pratini. Ítalo, Pat e Moa decidem o que fazer com Baby depois de descobrir que ele é informante de Danilo. Baby é atropelado ao tentar fugir, e Ítalo o ajuda.

Renan exige que Lou more com ele. Pat pede para conversar com Alfredo. Moa percebe um olhar diferente de Pat e fica esperançoso. Duarte pede demissão da companhia de dança porque não consegue conciliar a função de faz-tudo com os compromissos de Bob Wright.

Ele também não quer ser descoberto por Andréa e resolve investir em conquistar a atriz. Alfredo desconfia do jeito como Pat o trata quando chega em casa. Andréa descobre que o juiz da audiência de guarda de Chiquinho é seu amigo. Pat pede a separação para Alfredo.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

