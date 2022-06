Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 6/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (6), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Danilo desiste de usar os filhos de Pat e Moa para atingi-los.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, segunda (6)

O investigador Paulo procura uma pista sobre o homem que estava com Clarice no vídeo. Moa finge um desmaio ao terminar a cena do comercial, e Pat se preocupa.

Jarbas avisa a Ítalo que tem informações sobre o caso de Clarice. Pat defende as bailarinas de uma injustiça, e Lou fica admirada com a postura da dublê. Paulo encontra o homem que estava com Clarice no vídeo.

Danilo desiste de usar os filhos de Pat e Moa para atingi-los. Martha garante que continuará com o investimento em pesquisas na Siderúrgica Gusmão idealizado por Clarice.

Lou reclama da atitude de Batata, assistente de Armandinho na Êxito Dublês. Alfredo passa mal, e Moa o leva para o hospital. Pat vai com Lou até a Companhia de Dança Vertical, e Olívia fica impactada com a presença da dublê.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn