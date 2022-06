Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 20/6

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (20), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Anita queima o cartão de visitas de Clarice.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (20)

Anita deixa o bar, e Samuel a segue. Andréa Pratini se insinua para Moa. Anita consegue se esconder de Samuel. Danilo convida Bob para trabalhar para ele.

Moa se incomoda com a brincadeira de Rico sobre os ciúmes de Pat. Leonardo pensa em uma estratégia para se aproximar do casal de dublês. Martha comenta com Vini sobre sua desconfiança a respeito de Regina.

Leonardo se opõe ao pedido de Martha sobre a volta de Ítalo como segurança da empresa. Pat não deixa Moa falar sobre seu encontro com Andréa. Moa, Rico e Pat convidam Ítalo para entrar na sociedade da Coragem.com.

O investigador Paulo procura Samuel. Ítalo é chamado para uma reunião na SG. Anita queima o cartão de visitas de Clarice que encontra guardado com outros objetos.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

