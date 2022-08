Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 1º/8

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (1º), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa passa mal ao ver que Yeva está morta.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (1º)

Moa passa mal ao ver que Yeva está morta, e Pat o ampara. A delegada Marcela e o investigador Paulo vão ao local do tiroteio. Pat e Moa afirmam, em seus depoimentos, que o grupo que quer a fórmula de Clarice está envolvido com a morte da mulher. Hugo incentiva Andréa a reatar com Moa. Leonardo leva Dagmar para a sua festa de noivado com Regina.

Pat conta para Alfredo o que aconteceu com Yeva. Danilo acusa Moa de ter invadido seu apartamento, e Rebeca se surpreende. Pat decide ficar na casa de Adélia com a família. Anita fica chocada ao ver que Dalva ainda está com o carro que ela emprestou para Anita na noite em que Clarice morreu.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

