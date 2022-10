Resumo de 'Cara e Coragem': veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 17/10

Confira o resumo completo de 'Cara e Coragem' desta segunda-feira (17). Clarice acorda do coma, e Luana se emociona. A novela vai ao ar às 19h45 na Rede Globo.

RESUMO COMPLETO DESTA SEGUNDA-FEIRA (17)

Anita conta para Ítalo que Regina mandou ela se vestir como Clarice e que, por causa disso, quase foi morta naquela noite. Pat e Moa chegam à casa de Alfredo, e Sossô já está melhor. Milton questiona Nadir sobre seus sentimentos por Joca. Andréa se revolta ao ver Bob sozinho na plateia do teatro.

Enzo observa Bob de longe e o reconhece. Anita diz a Ítalo que teme que a polícia descubra o seu envolvimento no caso de Clarice. Andréa termina seu romance com Bob. Sossô fica feliz de ver Pat com Moa e Alfredo com Olívia. Enzo e Hugo se beijam.

Luana fica animada com o telefonema que recebe do médico de Clarice. Gustavo é preso, e Danilo decide arrumar provas para incriminá-lo pela morte de Clarice. Lou repreende Joca por se insinuar para Teca. Rico avisa à mãe da prisão de Gustavo. Danilo contrata Berimbau e acerta com ele o plano contra Gustavo.

Paulo descobre que não houve registro do resgate de Clarice, e Marcela fica intrigada. Clarice acorda do coma, e Luana se emociona.

QUE HORAS COMEÇA HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de de segunda a sábado, às 19h40. Hoje começará cinco minutos mais tarde, às 19h45.