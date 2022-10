Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda-feira, 10/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (10), que vai ao ar às 19h40 na Rede Globo, Moa é substituído em todos os trabalhos da agência.

RESUMO DE 'CARA E CORAGEM' DE HOJE, SEGUNDA (10)

Pat e Moa tentam consolar Ítalo, que fica abalado com as descobertas sobre Clarice. Dalva marca um encontro com Anita.

Duarte planeja ir à estreia da peça de Andréa sem ser descoberto. Armandinho encontra Margareth no bar. Fernanda afirma a Célia que deseja que Rebeca seja sua irmã. Milton flerta com Nadir, e Pat percebe o carinho entre os dois. Moa é substituído em todos os trabalhos da agência.

Andréa e Hugo se surpreendem ao verem que todos os ingressos da estreia foram vendidos. Leonardo desiste de ir à delegacia prestar depoimento, e Regina tenta falar com o marido. Ítalo questiona Gustavo sobre o suposto romance com Clarice e a discussão na noite em que ela morreu.

QUE HORAS COMEÇA CARA E CORAGEM HOJE?

A novela 'Cara e Coragem' vai ao ar de segunda a sábado, às 19h40.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn