Resumo de Cara e Coragem: veja o que vai acontecer no capítulo de segunda, 3/10

No capítulo de hoje da novela 'Cara e Coragem', nesta segunda-feira (3), que vai ao ar às 19h35 na Rede Globo, Moa se acidenta durante a gravação de um comercial.

Resumo de 'Cara e Coragem' de hoje, segunda (3)

Célia e Rebeca se emocionam ao se conhecerem. Anita fica intrigada com as informações de Jéssica sobre Bob. Duarte se desespera quando Maurice pede explicações sobre a nova fórmula e o mantém refém no exterior, mesmo depois de falar com Danilo. Moa reclama da falta de apoio de Pat. Olívia pensa em como falar para Renan sobre a volta de Lou à companhia.

Danilo sugere que Rebeca e Célia façam um exame de DNA para comprovar que são mãe e filha. Renan não consegue disfarçar o entusiasmo ao saber da volta de Lou para o posto de solista. Jéssica procura Andréa e Danilo para saber notícias de Bob. Ítalo revela para os sócios que flagrou Marcela e Paulo aos beijos. Marcela manda Paulo convocar Leonardo para outro depoimento.

Cleide e Batata exigem que Moa pague multa por tirar Kaká Bezerra da Êxito. Martha volta de viagem. Ítalo sonha com Clarice falando de Anita e fica intrigado.

Lou decide contar para Rico sua decisão de voltar para a companhia e os dois discutem. Anita comenta com Ítalo que Bob Wright levou uma fórmula para o exterior. Moa se acidenta durante a gravação de um comercial com flyboard, e Pat se desespera.

Que horas começa Cara e Coragem hoje?

A novela 'Cara e Coragem' será exibida às 19h35 nesta segunda (3).

